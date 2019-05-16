رياضة | بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات جادة مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وتواصل مسؤولي النادي مع وكيل أعمال اللاعب، لإقناعه بارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد، بعد اغرائه بالراتب الذي سيتقاضيه بالإضافة إلى الإمتيازات الأخرى.

ويسعى النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب أيضًا، عقب عرضه من أحد وكلاء اللاعبين لتدعيم خط هجومه، خاصةً أن تعاقد اللاعب مع ناديه المغربي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي، دون الرجوع لإدارة الفريق المغربي.

يذكر أن لابا كودجو قد تألق الموسم الحالي مع فريق نهضة البركان المغربي وأحرز 7 أهداف في بطولة الكونفدرالية و18 هدفا في الدوري المغربي.