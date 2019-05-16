رياضة | مفاجأة.. برشلونة يستقر على بديل سيرجيو بوسكيتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يستقر على بديل سيرجيو بوسكيتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود بديل محتمل من جانب إدارة برشلونة لمتوسط الميدان الاسباني سيرجيو بوسكيتس من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن كشافة البلوجرانا قد أبدوا إعجابم بنجم أتلتيكو مدريد اللاعب برودريجو هيرنانديز " رودري ".

وكان الإسباني المخضرم قد صرح خلال الفترة الماضية أنه سيبحث عن تجربة إحترافية جديدة ولن يختتم مسيرته مع البلوجرانا ما جعل الإدارة تبحث عن لاعب بديل.

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ويعتبر رودري صاحب الثلاثة وعشرين عاماً من المواهب الشابة التي تتصارع عليه أندية أوروبية كبيرة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ويتوفر اللاعب على سبعين مليون يورو كشرط جزائي في العقد المبرم بينه وبين أتلتيكو مدريد وهو مبلغ صغير في متناول الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة ومانشستر سيتي.

وخاض اللاعب رفقة الروخيبلانكوس 46 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر.