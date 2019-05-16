رياضة | دانيلي أورساتو حكما لمباراة الهلال والشباب وهاتيجان" للنصر والباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دانيلي أورساتو حكما لمباراة الهلال والشباب وهاتيجان" للنصر والباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي أسماء أطقم التحكيم لمباريات الجولة الثلاثين والختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تقام مساء اليوم الخميس.

واختارت اللجنة ماتيو كونجر حكما لساحة مباراة الاتحاد وأحد، مارك رول، تيفتا ماكاسيني حكاما للراية، والحكم الرابع ألكسندر كفاناه، وهيلدير مالهيرير حكما للفيديو.

ويدير مباراة النصر والباطن الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان حكم ساحة، ويعاونه أوكتافيانن سوفري، سيباستيان جورجيها، والحكم الرابع بابادوبولوس، وأنتونيو نوبري حكما للفيديو.

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فيما جاء اختيار اللجنة لإدارة مباراة الهلال والشباب للحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، ويعاونه لوكا موندين، ألبيرتو تيجوني، والحكم الرابع بيبيرو جياكوميلي، وحكم الفيديو باولو مازوليني.

واختير الحكم فيكتور كاساي حكما لساحة مباراة الأهلي والاتفاق ويعاونه فينسيل توث، جورجي رينج، جوزيف أردوز حكما رابعا، وفابريزيو باسكوا حكما للفيديو.

وتنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي مساء اليوم في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية.