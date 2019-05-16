رياضة | ميسي كلمة سر برشلونة لحسم كبري الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي كلمة سر برشلونة لحسم كبري الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة " ليكيب " الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس عن التفاصيل المالية التي من المنتظر أن يحصل عليها الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني المحتمل إنتقاله إلى برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر بطل العالم مع فرنسا 2018 من الأولويات التي يرغب برشلونة في الحصول على توقيعهم خاصةً وأن الإدارة كانت تريد أن تحصل على توقيعه الصيف الماضي قبل أن يخرج اللاعب ويؤكد بقاءه لموسم آخر مع كتيبة دييجو سيميوني.

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وخصصت إدارة البلوجرانا أعلى راتب لجريزمان سيضعه في المركز الثاني على لائحة الأعلى أجراً في الفريق خلف النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يحصل جريزمان على 17 مليون يورو كراتب سنوي وسوف تكلف الصفقة خزينة البلوجرانا مبلغ 120 مليون يورو.

ولعل أبرز المؤشرات الجديدة التي حدثت الأيام الماضية تؤكد إقتراب إتمام الصفقة بحث زوجة اللاعب عن فيلا في مدينة برشلونة لتكون مقر إقامه العائلة.