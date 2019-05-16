رياضة | صحيفة مغربية: رئيس الزمالك يحذر لاعبيه من 3 أمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مغربية: رئيس الزمالك يحذر لاعبيه من 3 أمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن قائمة تحذيرات رئيس نادي الزمالك للاعبي الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، إجتمع رئيس نادي الزمالك، بلاعبي الفريق وحذرهم من ثلاثة أشياء عليهم تفاديها خلال المواجهة التي ستجمعهم بنهضة بركان الأحد المقبل عن نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي، بل ذهب إلى حد تهديد اللاعبين بفرض غرامة مالية إذا لم يمتثلوا لإحدى تهديداته.

وحذر رئيس الزمالك عناصر الفريق الأبيض من ثلاثة أشياء.

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أولا، عدم احتكاك اللاعبين مع حكم المباراة وعدم الدخول معه في مشاحنات تفاديا للإنذارات المجانية قد تحكم على أي لاعب له إنذار سابق بالغياب عن مباراة الإياب.

ثانيا، كل لاعب تحصل على إنذار مجاني سيتعرض لغرامة مالية.

ثالثا، تحدث رئيس الزمالك لحارس مرمى الثالث الذي سيخوض مباراة الذهاب عوض الحارس الرسمي "جنش" الموقوف بسبب الطرد، والحارس الثاني الإحتياطي الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، بأن يكون في مستوى التطلعات ويركز بشكل كبير على المباراة ويثق في إمكانياته.

وستقام مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك يوم 19 ماي الجاري على الملعب البلدي ببركان.