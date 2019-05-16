اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن

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تحرير:كريم أحمد ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

حسام حسن

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة هاني أبو ريدة، تغليظ العقوبات الموقعة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، بعدما تم تغريمه 20 ألف جنيه فقط من جانب لجنة المسابقات، لما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. وطالب أكثر من عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة، بتغليظ عقوبة حسام حسن بعدما بدر منه في لقاء الأهلي وظهر عبر التلفزيون مؤكدين أن الغرامة غير كافية أو مناسبة لما حدث من حسام حسن، وتردد أن هناك نية لإحالة المدرب للجنة الانضباط.

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وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور، كما تقرر إيقاف إبراهيم حسن،