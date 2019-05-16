انت الان تتابع «كاف» يتغنى بالساحر جروس قبل نهائي الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

جروس

تغنى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك لما حققه في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي، والصعود بالفريق للنهائيات بعد أن كان في مؤخرة المجموعة في دور المجموعات، وذلك قبل اللقاء المقرر لفريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، التى ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، حيث وصفه "كاف" بالمدرب «الساحر» بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى للفريق الأبيض بالكونفيدرالية.

وقال موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن جروس قدم موسمًا كبيرًا مع القلعة البيضاء منذ توليه تدريب الفريق، وذلك خلال الموسم الأول له وخوض 45 مباراة وتحقيق الفوز في 30 لقاءً، والتعادل في 11، وخسر 4 مباريات فقط. وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر

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