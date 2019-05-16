«كاف» يتغنى بالساحر جروس قبل نهائي الكونفيدرالية

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تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
جروس
تغنى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك لما حققه في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي، والصعود بالفريق للنهائيات بعد أن كان في مؤخرة المجموعة في دور المجموعات، وذلك قبل اللقاء المقرر لفريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، التى ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، حيث وصفه "كاف" بالمدرب «الساحر» بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى للفريق الأبيض بالكونفيدرالية.
وقال موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن جروس قدم موسمًا كبيرًا مع القلعة البيضاء منذ توليه تدريب الفريق، وذلك خلال الموسم الأول له وخوض 45 مباراة وتحقيق الفوز في 30 لقاءً، والتعادل في 11، وخسر 4 مباريات فقط. وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر
وقال موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن جروس قدم موسمًا كبيرًا مع القلعة البيضاء منذ توليه تدريب الفريق، وذلك خلال الموسم الأول له وخوض 45 مباراة وتحقيق الفوز في 30 لقاءً، والتعادل في 11، وخسر 4 مباريات فقط.
وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر بهدف مقابل لا شيء.
وتعادل في لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسي التونسي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وحقق فوزًا مثيرًا في لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 66 نقطة.
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