انت الان تتابع الوطنية للإعلام تعلن عن خدمة جديدة لبث أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
أمم إفريقيا
تنطلق خلال أيام بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ويسعى الكثير من جماهير الكرة المصرية للبحث عن طرق جديدة لمشاهدة مباريات البطولة، حيث كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن طريقة جديدة لمشاهدة البطولة التى ستكون متاحة عبر اللاب توب والهواتف المحمولة من خلال تقنية البث الرقمى الأرضى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الفقى أن هناك (USB) استقبالا للبث الرقمى يمكن استخدامها من خلال فتحة الشاحن في الهواتف المحمولة أو من خلال (اللاب توب) الشخصى لكل مستخدم لمتابعة مباريات كاس الأمم الإفريقية من خلالها. وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن كيفية مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019، مجانًا عبر القنوات الأرضية المصرية، عن
وأضاف الفقى أن هناك (USB) استقبالا للبث الرقمى يمكن استخدامها من خلال فتحة الشاحن في الهواتف المحمولة أو من خلال (اللاب توب) الشخصى لكل مستخدم لمتابعة مباريات كاس الأمم الإفريقية من خلالها.
وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن كيفية مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019، مجانًا عبر القنوات الأرضية المصرية، عن طريق تقنية البث الرقمي عقب قرعة البطولة، حيث أعلنت اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر خلال العام الجاري، عن تطبيق تقنية جديدة في نقل المباريات للمشاهدين، وهي البث التليفزيوني الرقمي "DVB-T2"، خلال الأيام الماضية.
وتسمح التقنية الجديدة بعرض المحتوى بجودة وكفاءة عالية للمشاهدين، حيث إن معظم دول العالم تحتوى على هذه التقنية المجانية للجميع، والتى تعمل بشكل تلقائى مع أجهزة التليفزيون والتقاط إشارتها بكل سهولة.
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