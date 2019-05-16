انت الان تتابع الوطنية للإعلام تعلن عن خدمة جديدة لبث أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

أمم إفريقيا

تنطلق خلال أيام بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ويسعى الكثير من جماهير الكرة المصرية للبحث عن طرق جديدة لمشاهدة مباريات البطولة، حيث كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن طريقة جديدة لمشاهدة البطولة التى ستكون متاحة عبر اللاب توب والهواتف المحمولة من خلال تقنية البث الرقمى الأرضى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.

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وأضاف الفقى أن هناك (USB) استقبالا للبث الرقمى يمكن استخدامها من خلال فتحة الشاحن في الهواتف المحمولة أو من خلال (اللاب توب) الشخصى لكل مستخدم لمتابعة مباريات كاس الأمم الإفريقية من خلالها. وكشفت الهيئة الوطنية للإعلام عن كيفية مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019، مجانًا عبر القنوات الأرضية المصرية، عن