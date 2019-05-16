القصة وراء إلغاء الهبوط بالدوري.. من صاحب المبادرة؟

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الدوري الممتاز يشهد تنافسا قويا هذا الموسم على البقاء إذ إن 10 أندية ما زالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط لدوري الدرجة الثانية (المظاليم)

بعد المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري المصري الممتاز هذا الموسم (2018-2019) على قمة الدوري، هناك أيضًا بعض الفرق التي تنافس على البقاء، إذ إن 10 أندية ما زالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية، حيث بدأت بعض الفرق التي تنافس على البقاء في الدوري الممتاز، في اتخاذ خطوات جديدة لتفادي شبح الهبوط إلى دوري المظاليم، وذلك مع اقتراب دوري الأضواء والشهرة من النهائية، وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميا.

الفرق المتنافسة على البقاء وتفادي الهبوط، قررت الإجماع على مشروع مذكرة رسمية لطلب إلغاء الهبوط هذا الموسم، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل اتحاد الكرة، أن هناك ثمانية أندية تتواصل بالفعل لتقديم الطلب إلى اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط، وأنه سيتم تقديم المذكرة خلال أيام قليلة عن طريق فرج

الفرق المتنافسة على البقاء وتفادي الهبوط، قررت الإجماع على مشروع مذكرة رسمية لطلب إلغاء الهبوط هذا الموسم، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل اتحاد الكرة، أن هناك ثمانية أندية تتواصل بالفعل لتقديم الطلب إلى اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط، وأنه سيتم تقديم المذكرة خلال أيام قليلة عن طريق فرج عامر رئيس نادي سموحة، والأندية الثمانية التي وقعت على المذكرة هي (سموحة، والاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، وإنبي، وبتروجت، والنجوم). صاحب المبادرة صاحب المبادرة وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن اسم النادي صاحب مبادرة إلغاء الهبوط، وقال في تصريحات لإذاعة «راديو هيتس»، إن نادي الداخلية هو صاحب المبادرة، موضحًا أنه يثق في بقاء سموحة بالدوري، لكن اتحاد الكرة خالف لائحة الدوري التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص وهو ما افتقده الدوري هذا الموسم. وتابع عامر: «آخر 5 مباريات لم تلعب في توقيت واحد، وتمييز بعض الأندية في الملاعب على أندية أخرى، بجانب لعب أندية بحكام أجانب حين يلعب آخرون بحكام مصريين.. حتى الحكام الأجانب الذين يأتون إلى مصر (مضروبين)، يأتون بهم من قوائم سوداء وبعضهم متهم في قضايا فساد، لكن مربط الفرس هنا أننا نلعب في مسابقة الدوري المصري، اسمها ليس الدوري المختلط». Advertisements الأسباب التي دفعت الأندية لتقديم المذكرة الأسباب التي دفعت الأندية لتقديم المذكرة رئيس أحد الأندية، الموقعة على المذكرة -والذي فضل عدم ذكر اسمه- كشف في تصريحات صحفية عن الأسباب التي تحججت بها الأندية في شكواها، وجاءت كالتالي: عدم انتظام المسابقة عدم انتظام المسابقة بمعنى أن هناك أندية تجلس شهرا دون خوض أي مباراة أحيانا، وهذا من الناحية الفنية يؤثر على اللاعبين. اختلال ميزان العدالة اختلال ميزان العدالة بمعنى أن هناك أندية حكم لها حكام أوروبيون أو عرب لأن لديهم قدرة مالية قوية لاستقدام حكام، وفي المقابل كانت بعض المباريات تدار بأربعة حكام فقط وبعض المباريات الأخرى تدار بستة حكام. مجال للتفويت مجال للتفويت لم تقم مباريات آخر ثلاث جولات في نفس التوقيت بالنسبة للفرق التي تتداخل نتائجها بسبب المنافسة على البقاء أو المقدمة، مما يفتح مجالا للتلاعب. قائمة الـ25 لاعبًا قائمة الـ25 لاعبًا الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في بداية الموسم أن تكون القائمة مكونة من 25 لاعبًا، ثم رفع عدد اللاعبين إلى 30 لاعبًا، وهذا ما لم يستفد منه سوى الأهلي والزمالك فقط، بالتالي ضعفت بعض الأندية وقويت أندية أخرى. اتحاد الكرة يرد اتحاد الكرة يرد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، أصدر بيانًا حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن وجود نية لإلغاء الهبوط هذا الموسم بناء على رغبة بعض الأندية، وجاء بيان الجبلاية كالتالى: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها. وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لا بد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها.. يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا».

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