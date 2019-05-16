انت الان تتابع اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

اتحاد الكرة

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن وجود نية لإلغاء الهبوط هذا الموسم بناء على رغبة بعض الأندية، وما أثير عن تقدم عدد من الأندية أبرزها سموحة والنجوم والداخلية وبتروجت، بطلب للجبلاية لإلغاء الهبوط، وللرد على ما أثاره رئيس نادى الزمالك خلال الأيام الماضية حول مقترح إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 3 يونيو المقبل بدلًا من إقامتها فى موعدها بالجولة الأخيرة - الرابعة والثلاثين- من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء بيان الاتحاد المصرى لكرة القدم كالتالى: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها. وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة