محمد صلاح على رأس المطلوبين في ريال مدريد بعد حسم صفقة هازارد

وكشف صحفي محطة “كانال بلوس”، الفرنسي فيليب كارايون، أن

أجرى تواصلا أوليا مع



، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل، وقال كارايون خلال مقابلة تلفزيونية إن ريال مدريد بدأ بالتواصل مع مو صلاح، وأنه يريد إتمام التعاقد معه بعد حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي

ريال مدريدمحمد صلاح

وأشار كارايون أن اقتراب المرينجي من إعلان صفقة هازارد، لاعب تشلسي يجعل الإدارة تواصل البحث عن صفقة أخرى لتدعيم الخط الهجومي لفريق لوس بلانكوس.

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وقال كارايون: “بناء صفوف ريال مدريد مازال مستمرا، وزيدان وإدارة الفريق ستذهب للتعاقد مع مهاجم كبير وهو محمد صلاح، وذلك بعد صفقة هازارد، على الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن نعلم أنها ستعلن بعد نهاية الدوري الأوروبي (التي تأهل تشلسي لمباراته النهائية)”.

وتابع الصحفي الفرنسي: “نعلم أنه بعد هازارد، صلاح سيكون أولوية مدريد لتدعيم مثلث هجومي قوي”.

وأبدى صلاح، سابقا، إعجابه بالمدرب الفرنسي للنادي الملكي، زيدان، قائلا: “شاهدته كثيرًا أثناء فترة لعبه في ريال مدريد، وشاهدت العديد من المباريات التي كان رائعًا بها، وطريقة لعبة ساحرة، وعندما نشاهد زيدان نعلم جيدًا أنه كان يلعب كرة القدم لأنه يحبها”.

يذكر أن هازارد وصلاح أمامهما نهائيان أوروبيان قادمان، وهما نهائي الدوري الأوروبي لتشلسي أمام أرسنال، ثم نهائي دوري أبطال أوروبا لليفربول أمام توتنهام.