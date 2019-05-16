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محمد صلاح على رأس المطلوبين في ريال مدريد بعد حسم صفقة هازارد

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع محمد صلاح على رأس المطلوبين في بعد حسم صفقة هازارد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد - الخليج 365:

وضع ريال مدريد الإسباني، النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة “المطلوبين” في سوق الانتقالات المقبل، لتعزيز كتيبة المدرب زين الدين زيدان.

وكشف صحفي محطة “كانال بلوس”، الفرنسي فيليب كارايون، أن ريال مدريد أجرى تواصلا أوليا مع محمد صلاح، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل، وقال كارايون خلال مقابلة تلفزيونية إن ريال مدريد بدأ بالتواصل مع مو صلاح، وأنه يريد إتمام التعاقد معه بعد حسم صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم .

وأشار كارايون أن اقتراب المرينجي من إعلان صفقة هازارد، لاعب تشلسي يجعل الإدارة تواصل البحث عن صفقة أخرى لتدعيم الخط الهجومي لفريق لوس بلانكوس.

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وقال كارايون: “بناء صفوف ريال مدريد مازال مستمرا، وزيدان وإدارة الفريق ستذهب للتعاقد مع مهاجم كبير وهو محمد صلاح، وذلك بعد صفقة هازارد، على الرغم من عدم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن نعلم أنها ستعلن بعد نهاية الدوري الأوروبي (التي تأهل تشلسي لمباراته النهائية)”.

وتابع الصحفي الفرنسي: “نعلم أنه بعد هازارد، صلاح سيكون أولوية مدريد لتدعيم مثلث هجومي قوي”.

وأبدى صلاح، سابقا، إعجابه بالمدرب الفرنسي للنادي الملكي، زيدان، قائلا: “شاهدته كثيرًا أثناء فترة لعبه في ريال مدريد، وشاهدت العديد من المباريات التي كان رائعًا بها، وطريقة لعبة ساحرة، وعندما نشاهد زيدان نعلم جيدًا أنه كان يلعب كرة القدم لأنه يحبها”.

يذكر أن هازارد وصلاح أمامهما نهائيان أوروبيان قادمان، وهما نهائي الدوري الأوروبي لتشلسي أمام أرسنال، ثم نهائي لليفربول أمام توتنهام.

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