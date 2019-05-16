شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقضي إجازة في دبي قبيل نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر الدولي المصري محمد صلاح إلى إمارة دبي في أعقاب نهاية مشوار فريقه نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم وقبيل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا .

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ونشر صلاح، حسبما نقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس , صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي على متن قارب قبالة ساحل دبي في وقت مغيب الشمس .

وأوضحت الصحيفة أن صلاح وزملائه بليفربول حصلوا على هذه الراحة حتى نهاية هذا الأسبوع قبل خوض نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبر في أول يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتتزامن الإجازة القصيرة لصلاح بدولة الإمارات العربية المتحدة مع خروج أنباء عبر الصحفي الفرنسي فيليب كارايون بقناة «كنال بلوس» عن بدء نادي ريال مدريد الإسباني اتصالات للحصول على خدمات نجم منتخب مصر في صفقة مدوية.