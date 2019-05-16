شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أرجأ إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى المصرى، الدفع بالعناصر الجديدة من الناشئين الواعدين الذين تم تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول، فى مباراة الفريق المهمة أمام الإنتاج الحربى المقررة، الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين للدورى الممتاز، والتى يحتاج فيها الفريق للفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده للقفز إلى النقطة 51 والهروب من مطاردة المقاولون الذى يسعى لمزاحمة الفريق البورسعيدى على دخول المربع الذهبى بالجدول، على أن يكون لهم دور كبير مع الفريق فى جولة الختام بالدورى والموسم المقبل الذى يسعى جلال لتصعيد عدد كبير من الناشئين للاعتماد عليهم، وذلك فى إطار سعى الإدارة لمحاربة الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، فضلًا عن قناعة جلال بموهبة الناشئين بالنادى. واستقر المدير الفنى على تصعيد 7 ناشئين حتى الآن ويقوم بمتابعة دورية للناشئين لاختيار المميزين.

من ناحية أخرى، واصل الفريق الأول تدريباته، استعدادًا للمواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربى، وجاء المران قويًا وحماسيًا وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خضعت الأولى لبعض التدريبات البدنية الشاقة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات اعتمدت على التمريرات الطولية والقُطرية مع تحرك اللاعبين بشكل دورى، واختتم المران بتقسيمة استمرت لعشرين دقيقة.

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وعلى هامش المران الجماعى، أدى الثنائى أحمد جمعة وإسلام عطية مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور هشام مصطفى، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية، فيما أدى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال، مدرب الحراس.

وشدد إيهاب جلال على ضرورة الفوز على الإنتاج لتعويض الفترة الماضية التى شهدت سوء حظ خلال 5 مباريات سابقة، ما جعل الفريق يفقد 12 نقطة من أصل 15، كانت كفيلة بحسم المركز الرابع مبكرًا، وطالبهم بالقتال من أجل إنهاء هذا الموسم داخل المربع الذهبى.

ووعدت إدارة النادى بمنح اللاعبين مكافأة خاصة فى حال الفوز على الإنتاج والحفاظ على المركز الرابع. فيما تنتظر إدارة النادى القرار الأخير من المدير الفنى بخصوص العروض التى وصلت لإسلام عيسى، لاعب الفريق، من أندية محلية، أبرزها أندية الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز، للانتقال لأى منها مع بداية الموسم المقبل، وينتظر أن يحسم مصير عروض اللاعب عقب مواجهة الإنتاج.