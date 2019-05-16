شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفي مزاعم إلغاء الهبوط في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يؤكد فيه تمسكه باستمرار الدوري الممتاز، بالنظام ذاته الذي وقعت عليه الأندية في لائحة المسابقة قبل انطلاقها، وذلك بعد تردد أنباء عن مجموعة من الأندية تطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وجاء نص البيان: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها، وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لا بد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها، والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها، يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا».

يذكر أن أندية الإنتاج الحربي والنجوم والاتحاد السكندري وبتروجت وإنبى وسموحة تجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لإلغاء الهبوط، بسبب غياب العدالة وعدم انتظام المسابقة، واستقدام حكام أجانب لأندية معينة دون غيرها.