شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان مسابقات 3*3 لكرة السلة في «مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

انطلقت يوم أمس (الأربعاء) في صالة نادي الوحدة مكة المكرمة، مهرجان مسابقة 3*3 لكرة السلة والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة، بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة بمشاركة 16 فريق، وذلك بمتابعة وإشراف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي عبدالاله الشعيل، والتي تأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة»، والتي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة، تناسب جميع شرائح المجتمع وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه.

وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبيد المدني وعضو للجنة 3*3 الدكتور مشبب ماطر و خالد الزيادي.

وشهد المرجان مشاركة واسعة في مختلف المسابقات في التصويب والمنافسات في 3* 3 وقدمت جوائز نقدية مباشرة بعد نهاية المسابقات.