شكرا لقرائتكم اختبار طبى لطارق طه بتدريبات الإسماعيلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحدد الاختبار الطبى الذى سيخضع له طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى على هامش المران الختامى لتحديد امكانية لحاقه بمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

يأتى ذلك وفقاً لتأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للفريق الذى أشار إلى أن اللاعب يعانى من إصابة بالعضلة الخلفية.

وابتعد ظهير الدراويش عن المواجهات الأخيرة للفريق لأسباب متنوعة.