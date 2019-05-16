بنى سويف يشكو المقاولون بسبب "فلوس" مجلى...

جدة - عمرو شويل قدم نادى بنى سويف شكوى رسمية فى إتحاد الكرة ضد نادى المقاولون العرب، بسبب عدم سداد نادى المقاولون العرب للقسط الثالث من انتقال اللاعب محمد مجلى لاعب بنى سويف السابق والمقدرة بنصف مليون جنيه، والتى كان مقرر سدادها فى مطلع شهر فبراير الماضى.

وجاءت شكوى بنى سويف لإتحاد الكرة بناء على العقد الثلاثى بين المقاولون العرب وبنى سويف واللاعب والذى يتضمن انتقال اللاعب للمقاولون العرب مقابل حصول بنى سويف على مليون وخمسمائة الف جنيه مقسمة على ثلاثة اقساط كان اخرها المقرر سداده فى مطلع فبراير الماضى والتى يرفض المقاولون العرب سدادها بداعى وجود ازمة مالية فى النادى.

من جانبه اكد على سليم رئيس نادى بنى سويف أن النادى لن يتنازل عن حقوقه الخاصة بقيمة انتقال مجلى كاملة مؤكدا أن العقد يضمن للنادى نسبة 20% من قيمة انتقال اللاعب لأى نادى مشيرا إلى أن نادى المقاولون العرب اكبر من يتحدث عن ازمة مالية مطالبا مسئولى العرب بضرورة سداد حقوق النادى خاصة وان النادى مقبل على بداية فترة الاعداد استعدادا لدورى القسم الثانى ويحتاج لمصاريف من اجل بداية فترة الاعداد استعدادا لانطلاق الدورى.

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