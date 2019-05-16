شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الفريق لمواجهة الداخلية غدا الجمعة على ملعب الجيش بالسويس بالأسبوع الــ33 للدوري المصري الممتاز. وتواجد فى قائمة الدراويش ثنائى شاب لأول مرة هما مصطفى فارس وكمال السيد الثنائى مع الناميبى بنسون شيلونجو بعد عودته مؤخرا من بلاده. وجاءت قائمة الإسماعيلى على النحو التالى : Advertisements محمد فوزى ومحمد مجدى وكمال السيد فى حراسة المرمى. محمد هاشم ومحمد مجدى ومحمود متولى وريتشارد بافور وأسامة ابراهيم وأحمد أيمن فى خط الدفاع. محمود دونجا وعماد حمدى ومحمد صادق ومحمد الضرف ومحمد بيومى وعبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ومصطفى فارس ومحمد الشامى وكريم بامبو فى خط الوسط. بنسون شيلونجو فى خط الهجوم.

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