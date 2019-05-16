شكرا لقرائتكم حقنة مسكنة لصالح جمعة قبل مواجهة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقن مسئولو النادى الأهلى صالح جمعة لصانع ألعابه بحقنة مسكنة صباح اليوم الأربعاء قبل مواجهة انبى المرتقبة، من قبل خالد محمود رئيس الجهاز الطبى بالفريق. ويعانى صالح جمعة من الام فى ذراعه، منذ مشاركته فى مواجهة سموحة الماضية والتى شهدت سقوطه على ذراعه. ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدورى الممتاز.

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