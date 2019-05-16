شكرا لقرائتكم مرتجى : كنت بشتغل عشان اشترى هدوم وتركت الهندسة بسبب الأكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إنه لم يتربى فى أسرة غنية موضحا أنه كان يسافر فى الصيف من أجل الحصول على المال لشراء ملابسه الخاصة والاعتماد على نفسه.

أضاف مرتجى فى تصريحات إذاعية أنه لم يكن الطفل المدلل مشيرا إلى أنه يتشرف بحمل إسم مرتجى متمنيا أن يحافظ على مكانة الإسم.

تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أنه ترك الهندسة وعمل بالأكل مؤكدا أنه بدأ بـ "كشك" صغير فى الشارع مع أحد أصدقاءه وكان ذلك فاتحة خير عليه.