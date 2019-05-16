شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. إسلام الشاطر: أحب السمك أكثر من أى شىء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق، أنه يحب جميع الطعام، ولكن أكلته المفضلة هى السمك، التى تعد الأفضل من أى شيء آخر.

جدير بالذكر أن إسلام الشاطر اللاعب المصرى الوحيد، الذى حقق بطولة الدورى مع ثلاثة أندية مختلفة مع الإسماعيلى والزمالك والاهلى، ويعمل حاليا كمقدم برامج ى قناة النادى الأهلى.