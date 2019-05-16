شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. إسلام الشاطر: أحب السمك أكثر من أى شىء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق، أنه يحب جميع الطعام، ولكن أكلته المفضلة هى السمك، التى تعد الأفضل من أى شيء آخر.
جدير بالذكر أن إسلام الشاطر اللاعب المصرى الوحيد، الذى حقق بطولة الدورى مع ثلاثة أندية مختلفة مع الإسماعيلى والزمالك والاهلى، ويعمل حاليا كمقدم برامج ى قناة النادى الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر أكلات الرياضيين المفضلة.. إسلام الشاطر: أحب السمك أكثر من أى شىء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.