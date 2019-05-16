شكرا لقرائتكم كرة سلة.. فحص طبى لـ"سلعاوى" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري أحمد السلعاوى لاعب سلة الأهلى فحص طبى خلال الأسبوع المقبل للاستقرار على البرنامج التأهيلى الخاص به خلال الفترة القادمة. Advertisements وكان السلعاوى قد أصيب بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأجرى عملية جراحية فى الغضروف الخارجى الركبة . خضع السلعاوى إلى جرعات العلاج بالبلازما، و التى وصلت إلى 4 جرعات، بالحقن فى الركبة، وفقا للبرنامج العلاجى الذى يخضع له .

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