شكرا لقرائتكم بوطيب خارج حسابات الزمالك بذهاب نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، من حساباته فى مباراة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدى بوطيب تدريبات تأهيلية منفردة بالكرة، ولم يشارك فى المران الجماعى لفريقه منذ أن تعرض للإصابة بالركبة، ليستقر جروس على خروج اللاعب من حساباته، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

كما يدرس المدير الفنى للفارس الأبيض حاليًا، تواجد بوطيب على مقاعد البدلاء أم نهضة بركان من عدمه، تحسبًا لأسوأ الظروف التى قد تحدث خلال المباراة، ويضطر للإستعانة به رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%.