شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرد على إلغاء الهبوط بالدورى فى بيان رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على الأنباء التى ترددت مؤخرا بشأن مطالبة عدد من الأندية بالغاء الهبوط فى الدورى الممتاز في بيان رسمي مقتضب.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها.

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وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح ، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لابد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها.

يأتي ذلك حفاظا على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محليا وإقليميا.