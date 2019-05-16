شكرا لقرائتكم عبد الرحمن وائل يودع بطولة العالم للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خرج عبد الرحمن وائل لاعب منتخب التايكوندو من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة مانشستر الانجليزية بعد الخسارة أمام لاعب كوريا بنتيجة 5/13 فى المواجهة التى جمعت اللاعبان فى دور الـ 16 من البطولة .
كان عبد الرحمن وائل قد وصل الى دور الـ 16 بعد التغلب على لاعب النيجر فى دور الـ 32 و من قبله لاعب رواندا
كما ودع معاذ نبيل لاعب المنتخب ، منافسات البطولة أيضا بعد الهزيمة من اللاعب البريطانى 4/26 فى منافسات نفس الدور
يذكر ان محمد فرج احتل المركز الخامس أمس فى افتتاح البطولة بعد أن قدم مباريات قوية
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن وائل يودع بطولة العالم للتايكوندو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.