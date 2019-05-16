شكرا لقرائتكم عبد الرحمن وائل يودع بطولة العالم للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج عبد الرحمن وائل لاعب منتخب التايكوندو من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة مانشستر الانجليزية بعد الخسارة أمام لاعب كوريا بنتيجة 5/13 فى المواجهة التى جمعت اللاعبان فى دور الـ 16 من البطولة .

كان عبد الرحمن وائل قد وصل الى دور الـ 16 بعد التغلب على لاعب النيجر فى دور الـ 32 و من قبله لاعب رواندا

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كما ودع معاذ نبيل لاعب المنتخب ، منافسات البطولة أيضا بعد الهزيمة من اللاعب البريطانى 4/26 فى منافسات نفس الدور

يذكر ان محمد فرج احتل المركز الخامس أمس فى افتتاح البطولة بعد أن قدم مباريات قوية