شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يمدد عقد مدافعه سكرينيار 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تمديد تعاقده مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار حتى يونيو 2023. وانضم سكرينيار (24 عاما)، لإنتر ميلان قادما من سامبدوريا في 2017، وشارك في 38 مباراة في أول مواسمه، ولعب 33 مباراة في الموسم الحالي مع تبقي جولتين على نهاية الدوري. ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث ويتطلع لحسم مركز مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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