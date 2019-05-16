شكرا لقرائتكم فافري: عودة بوركي أمام مونشنغلادباخ محتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال لوسين فافري المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع أن يكون رومان بوركي، حارس المرمى، جاهزا للعب مع الفريق في المباراة الحاسمة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني "بوندسليغا" يوم السبت.

وقال فافري في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس: بالنسبة لبوركي ينبغي أن يكون بحالة جيدة لمباراة السبت، وعبدو ديالو، يرجح أن يغيب عن اللقاء.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك قبل مباريات الجولة الأخيرة، وبإمكانه التتويج باللقب إذا فاز على مونشنغلادباخ وخسر بايرن ميونخ، المتصدر، أمام آينتراخت فرانكفورت.

وغاب بوركي عن مباراة فريقه الأخيرة أمام فورتونا دوسلدورف التي انتهت بفوز بوروسيا 3 - 2، بسبب إصابة عضلية في فخذه ولكنه لم يتمكن من إكمال مران يوم الخميس، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة مونشنغلادباخ يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتدرب بوركي بشكل منفرد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأكد الحارس ماروين هيتز جاهزيته لحراسة عرين الفريق مرة أخرى إذا تطلب الأمر.

وقال فافري: الدوري الألماني مثير حتى النهاية. العديد من الفرق تريد التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. كما يتقاتل فريقان على التتويج بلقب الدوري.

Advertisements

ولم يكن هناك احتمالية لوجود دراما حاسمة في الدوري منذ 2009 حيث كان بايرن ميونخ فاز بآخر ستة ألقاب مع وجود القليل من المنافسة. وفتحت بداية صعبة لأول مواسم نيكو كوفاتش مع الفريق الباب أمام دورتموند للمنافسة، ومع ذلك، يحتاج الفريق لخدمة من فرانكفورت ليحظى بفرصة التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012.

وفي المقابل، طالب فافري من لاعبيه بالتركيز على مهمتهم الخاصة، وقال: يجب ان نكون في كامل تركيزنا لنفوز بهذه المباراة. في المقابل، ستكون هذه المباراة هي الأخيرة لديتر هيكينغ في قيادة فريق مونشنغلادباخ، حيث ينتقل ماركو روز من سالزبورغ النمساوي ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال هيكينغ: وداعي ليس مهما، المهم هو الفوز بالمباراة. نريد أن نحقق حلمنا. لست أنا من سينصب عليه التركيز يوم السبت.

ويرجح أن يحسم مونشنغلادباخ، صاحب المركز الرابع، التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من خلال الفوز ، وهو شيئ قال عنه ماكس إيبرل المدير الرياضي: بالنسبة لنا سيكون بمثابة التتويج بلقب الدوري.

وأضاف: لسنا بحاجة للتفكير فيما يحدث في أماكن أخرى. نريد أن نفوز بمباراتنا ومن ثم سنرى إلى أين وصلت الأمور في النهاية.

وقال إيبرل أيضا إن لاعب خط الوسط المهاجم ثورغان هازارد كان من المرجح أن ينتقل لصفوف دورتموند بنهاية الموسم ولكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد.