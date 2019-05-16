الدوري الأميركي يكرم لاري بيرد وماجيك جونسون على انجازاتهما

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء أنها ستكرم الغريمين السابقين الأسطورتين لاري بيرد وماجيك جونسون على انجازاتهما خلال حفلها السنوي المقرر في 24 حزيران/يونيو في لوس أنجليس.
وخاض بيرد وجونسون اللذان سينضمان الى لاعبين أسطوريين آخرين سبق لهما نيل هذا التكريم وهما بيل راسل (2017) وأوسكار روبرتسون (2018)، منافسة ملحمية في الثمانينات خلال حقبة الخصومة بين فريقيهما بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز.
واستحوذت المنافسة بين بيرد وجونسون على خيال مشجعي كرة السلة خلال فترة ذروتهما، وساعدت في تعزيز شعبية الدوري الأميركي.
وتوج كل من الأسطورتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، كما أدرجا في قاعة المشاهير، علما أنهما كانا ضمن فريق "الأحلام" الأول الذي توج بذهبية أولمبياد برشلونة 1992.
وأمضى اللاعبان طيلة مسيرتهما مع فريقيهما حيث توج بيرد بلقب الدوري ثلاث مرات مع بوسطن، وجونسون خمس مرات مع ليكرز.
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