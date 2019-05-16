سوبر كورة.. فرجانى ساسى فى المغرب من أجل الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، طلب من الطبيب السماح له بالسفر إلى المغرب من أجل الزمالك. لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا Advertisements

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