شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون تحصن أحمد على من العروض الخارجية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض مسئولو المقاولون العرب البت فى أى من العروض الرسمية التى وصلت لإدارة النادى للتعاقد مع بعض نجوم الفريق الذين تألقوا العام الحالى وأصبحوا محط انظار الأندية الكبرى فى الدورى.

يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد على كامل هداف الفريق برصيد 18 الذى بات محط أنظار بعض الأندية مثل الإسماعيلى والمصرى إلا أن إدارة المقاولون دخلت فى مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل تمديد عقده لمدة موسمين اخرين بخلاف الموسم المقبل .

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يذكر أن المقاولون العرب يقدم موسما استثنائيا العام الحالى بعد دخوله فى منافسة قوية مع المصرى لإحتلال المركز الرابع حيث يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع .

ويسعى مسئولو المقاولون لتحصين أحمد على من العروض الخارجية لاستكمال مشواره الناجح مع قلعة الذئاب فى ظل الخطة الطموحة التى فرضتها إدارة النادى بالعودة مجددا للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد .