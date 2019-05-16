سوبر كورة.. هل يغلظ اتحاد الكرة عقوبة حسام حسن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 20 ألف جنيه غرامة على حسام حسن، المدبر الفنى لسموحة، بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى الأخيرة. ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة الاكتفاء بالعقوبة التى وقعتها لجنة المسابقات بالجبلاية على حسام حسن لمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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