شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. شد الأذن رياضة مجنونة تسبب الجروح والآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى لا يكاد يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

ويلقى ”الخليج 365” الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



شد الاذن

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رياضة شد الأذن

من الرياضات الغريبة جداً، والمؤلمة، رياضة شد الأذن، وهى عبارة عن التنافس فى شد الأذن بين متسابقين اثنين، من خلال وصل الأذنين بخيط شديد غير قابل للقطع، ومن يتحمل شدة الألم لأطول مدة يكون هو الفائز.



اخطر الرياضات شد الاذن

وينتج عن هذه الرياضة العديد من الإصابات العميقة والخطرة، حيث تسبب الكثير من الآلام الداخلية والخارجية فى الأذن لمن يمارسها، كما تسبب بعض الجروح العميقة التى يصعب الشفاء منها بسهولة، وقد يضطر بعض ممارسين هذه الرياضة إلى خياطة العديد من الأجزاء فى أذنهم.



رياضة شد الاذن

وتحظى اللعبة بإقبال شديد من الرجال والنساء رغم العديد من المشاكل الصحية الناتجة عنها، رغم أنها تعتبر من أصعب الالعاب التي تمارس فى فصل الشتاء حيث يصعب التئام الجروح.