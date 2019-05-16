شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سموحة تغادر إلى أنجولا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق سلة سموحة إلى أنجولا الاثنين المقبل للمشاركة فى منافسات نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تقام 24 مايو الجارى. ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع أول أغسطس الأنجولى فى أول مباريات المنافسات. يذكر أن سموحة تأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا للسلة بعد التغلب على الاهلى فى دور ربع النهائى. ويخوص فريق سموحة تدريبات يومية على فترتان قبل وبعد الإفطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلة سموحة تغادر إلى أنجولا الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.