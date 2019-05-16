شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البلازما .. فحص طبى للاعب سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد السلعاوى لاعب فريق سلة الأهلى إلى فحص طبى خلال الأسبوع المقبل للاستقرار على البرنامج التأهيلى الخاص به خلال الفترة القادمة. وكان السلعاوى قد أصيب بقطع جزئى فى الرباط الصليبى ، وأجرى عملية جراحية فى الغضروف الخارجى الركبة . خضع السلعاوى إلى جرعات العلاج بالبلازما، والتى وصلت إلى 4 جرعات ، بالحقن فى الركبة ، وفقا للبرنامج العلاجى الذى يخضع له .

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