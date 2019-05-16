شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نهائى كأس مصر لليد يقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد والأندية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن حضور نهائيات كأس مصر لكرة اليد المقرر لها يومى20 , 21 مايو الجارى يقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد. Advertisements وأشار عبد المنعم إلى أنه يسمح لحاملى كارنيهات الأندية المتباربة فقط بالحضور بجانب حاملى بطاقات الاتحاد . ومن المقرر أن تقام النهائيات على صالة أكتوبر الدولية، حيث يتنافس فى قبل النهائى ، سبورتنج مع الأهلى و الجزيرة مع طلائع الجيش قبل أن يقام النهائى يوم 21 مايو الجارى .

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