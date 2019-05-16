شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلى الشاب يتحدث عن ثقة الجهاز الفنى وحلم منتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمود أبو جودة مهاجم الإسماعيلى الشاب عن سعادته بثقة الجهاز الفنى ، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لحجز مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق. وشارك أبو جودة فى دقائق خلال مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل. وأضاف :”ثقة الجهاز الفنى تمنحنى دافع كبير لتحقيق مزيد من التألق وسأقاتل لقيادة هجوم الفريق والمساهمة فى قيادته للانتصارات”. Advertisements واستكمل أبوجودة :”الإسماعيلى فريق قادر على توفير سبل النجاح لأى مهاجم فى ظل القدرات المميزة للاعبى الوسط القادرين على صنع الفرص”. وأتبع:”مواجهة الداخلية ليست سهلة كما تحدث البعض بعد هبوطه للقسم الثانى ، هدفنا تحقيق انتصار والتقدم بجدول الترتيب”. وبسؤاله عن حلمه مع الدراويش أجاب مهاجم المقاصة السابق :”أتطلع لأن أكون هداف فريقى الأول وقيادته للمكانه المستحقة بين الكبار”.

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