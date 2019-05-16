شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يستقر على تشكيل الأهلى أمام إنبى.. وحيرة بين الشحات وسليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الحيرة على مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، حول الدفع بوليد سليمان أو حسين الشحات فى مباراة إنبى، المقرر له العاشرة مساء اليوم، بينما استقر المدرب الأوروجويانى على خوض اللقاء بنفس التشكيل الذى خاض به مباراة سموحة الأخيرة، ولكنه مازال فى حيرة بين سليمان والشحات فقد يكون التغيير الوحيد فى التشكيل هو الدفع بوليد سليمان على حساب الشحات .

ومن المتوقع أن يكون التشكيل الأهلى أمام إنبى كالتالى: محمد الشناوى، أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، رمضان صبحى، وليد سليمان "حسين الشحات"، وليد أزارو.