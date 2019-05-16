شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى لـ سوبر كورة: هناك من لا يعرف شيئا عن المبادئ فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عمله فى الأهلى لفترة قصيرة، إلا أنه نجح فى تكوين شعبية كبيرة بين جماهير الفريق الأحمر، بعد نجاحه فى التعاقد مع العديد من الصفقات القوية والمؤثرة، والتى يأتى على رأسها الجابونى ماليك إيفونا وأحمد حجازى وصالح جمعة، إلا أنه رحل فى ظروف غامضة وعاد من جديد لنفس منصبه فى عهد الإدارة الحالية، إلا أنه رحل أيضاً سريعاً، وبالتحديد بعد التعاقد مع مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى للأهلى، هيثم عرابى يتحدث عن الجانب الاجتماعى فى حياته. ويكشف العديد من الكواليس والأسرار، التى يتم رفع الغطاء عنها للمرة الأولى فى الحوار التالى: Advertisements

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