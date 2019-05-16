شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نرفض المكافآت الخاصة.. ومفيش مستحقات "مجمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبى فريقه حال تحقيقهم الفوز على الداخلية فى مباراة الغد .

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نسير فى الإسماعيلى تبعاً للائحة، وهى شعارنا فى مواجهة الداخلية فليس هناك مجال لوضع مكافآت خاصة الجميع يعلم خطورة الموقف وضرورة حصد النقاط الثلاث للتخلص من دوامة تراجع النتائج فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة ."

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "لا يوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلى، حتى نسبة العقود تم صرفها بالكامل سواء الدفعة الأولى أو الثانية ".

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان