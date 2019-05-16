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فراعنة السلاح يخوضون ثلاث بطولات دولية غدا فى الشيش والمبارزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أبطال منتخب الفراعنة للسلاح غدا الجمعة منافسات شرسة فى ثلاث بطولات عالمية بثلاث مدن مختلفة وفى عز الصيام، حيث تنطلق الفعاليات من الصباح وتستمر حتى نهاية اليوم.

ففى الصين وبالتحديد مدينة شنغهاى يدخل الثنائي البطل الأوليمبي علاء ابوالقاسم المصنف 16 عالميا والواعد محمد حمزة المصنف الاول عالميا للشباب و51 رجال فى منافسة قوية مع ابطال سلاح الشيش ببطولة الجائزة الكبرى للرجال والسيدات .

ويمثل مصر فى منافسات السيدات بالبطولة ذاتها كل من يارا الشرقاوى 40 عالميا ونورا منير 55عالميا .

وفى العاصمة الفرنسية باريس يخوض فراعنة سيف المبارزة بطولة كأس العالم غدا ايضا وهم احمد السكرى 39 عالميا واحمد السيد 51عالميا ومحمود محسن 83عالميا واحمد نبيل ومحمد السيد واحمد الجندى واحمد الصغير وايمن فايز .

اما فى دبى بالامارات الشقيقة يخوض الرباعى ناردين ايهاب 38 عالميا واية مهدى 71عالميا وشيرويت جابر وسارة تامر منافسات كأس العالم لسيف المبارزة سيدات .

احمد السكرى
احمد السكرى

 

سارة تامر
سارة تامر

 

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شرويت جابر
شرويت جابر

 

علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم

 

محمد السيد
محمد السيد

 

محمد حمزة
محمد حمزة

 

محمود محسن
محمود محسن

 

منتخب مصر
منتخب مصر

 

يارا الشرقاوى
يارا الشرقاوى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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