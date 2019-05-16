شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة السلاح يخوضون ثلاث بطولات دولية غدا فى الشيش والمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أبطال منتخب الفراعنة للسلاح غدا الجمعة منافسات شرسة فى ثلاث بطولات عالمية بثلاث مدن مختلفة وفى عز الصيام، حيث تنطلق الفعاليات من الصباح وتستمر حتى نهاية اليوم.

ففى الصين وبالتحديد مدينة شنغهاى يدخل الثنائي البطل الأوليمبي علاء ابوالقاسم المصنف 16 عالميا والواعد محمد حمزة المصنف الاول عالميا للشباب و51 رجال فى منافسة قوية مع ابطال سلاح الشيش ببطولة الجائزة الكبرى للرجال والسيدات .

ويمثل مصر فى منافسات السيدات بالبطولة ذاتها كل من يارا الشرقاوى 40 عالميا ونورا منير 55عالميا .

وفى العاصمة الفرنسية باريس يخوض فراعنة سيف المبارزة بطولة كأس العالم غدا ايضا وهم احمد السكرى 39 عالميا واحمد السيد 51عالميا ومحمود محسن 83عالميا واحمد نبيل ومحمد السيد واحمد الجندى واحمد الصغير وايمن فايز .

اما فى دبى بالامارات الشقيقة يخوض الرباعى ناردين ايهاب 38 عالميا واية مهدى 71عالميا وشيرويت جابر وسارة تامر منافسات كأس العالم لسيف المبارزة سيدات .



احمد السكرى



سارة تامر

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شرويت جابر



علاء أبو القاسم



محمد السيد



محمد حمزة



محمود محسن



منتخب مصر