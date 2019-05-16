شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس السفر للمغرب بقائمة كاملة استعدادا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض للقائمة التى ستتوجه إلى المغرب مساء اليوم استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يحسم المدير الفنى للزمالك موقفه من ضم جميع اللاعبين من عدمه فى أعقاب التدريب الأخير الذى سيخوضه الفريق الأبيض على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم.

وطالب بعض أفراد الجهاز الفنى للزمالك ضم جميع اللاعبين بما فيهم جنش الذى يغيب للإيقاف، بجانب عماد السيد المصاب، لكى يؤازر اللاعبون المستبعدون زملاءهم فى المباراة فى ظل أهميتها.