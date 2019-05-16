اخبار الرياضه

جروس يدرس السفر للمغرب بقائمة كاملة استعدادا لنهائى الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس السفر للمغرب بقائمة كاملة استعدادا لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، ضم جميع لاعبى الفريق الأبيض للقائمة التى ستتوجه إلى المغرب مساء اليوم استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

Advertisements

ومن المقرر أن يحسم المدير الفنى للزمالك موقفه من ضم جميع اللاعبين من عدمه فى أعقاب التدريب الأخير الذى سيخوضه الفريق الأبيض على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم.

 

وطالب بعض أفراد الجهاز الفنى للزمالك ضم جميع اللاعبين بما فيهم جنش الذى يغيب للإيقاف، بجانب عماد السيد المصاب، لكى يؤازر اللاعبون المستبعدون زملاءهم فى المباراة فى ظل أهميتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يدرس السفر للمغرب بقائمة كاملة استعدادا لنهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا