شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لكلاسيكو تونس بين الترجى والنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم المصري محمد معروف كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والمقرر لها السبت المقبل. وكشف موقع فوت 24 التونسي أن الأنظار ستكون موجهة لكلاسيكو البطولة في الملعب الأولمبي بسوسة بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي التي ستكون منقولة على قناة الوطنية الأولى انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر والتي ستقام بصافرة مصرية.

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