شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز ردا رسمياً على "مزاعم" الأندية بإلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على تجهيز رد رسمي خلال الساعات المقبلة، على مطالب عدد من الأندية بإلغاء الهبوط.
وطالب بعض مسئولي اتحاد الكرة بضرورة تجهيز رد رسمي عن طريق بيان يرد فيه المجلس على مطالب هذه الأندية، ويؤكد رفضه إلغاء الهبوط، خاصة وأن الأندية وضعت بعض الأسباب لمطالبتها بإلغاء الهبوط وعلى رأسها غياب العدالة وعدم انتظام المسابقة، واستقدام حكام أجانب لأندية معينة دون غيرها.
يذكر أن أندية الإنتاج الحربى والنجوم والاتحاد السكندرى وبتروجت وانبى وسموحة يجهزون مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لإلغاء الهبوط.
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