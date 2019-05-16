شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ نبيل يتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح معاذ نبيل لاعب منتخب التايكوندو فى التأهل إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم التى تقام بمانشستر بعد التغلب على منافسه الكويتى بنتيجة 16/50 لوزن تحت 54 كجم. وكان اللاعب قد فاز على منافسه لاعب هونج كونج فى أولى مبارياته منذ قليل ، ليكمل ثانى فوز له امام لاعب الكويت. يذكر أن محمد فرج حقق المركز الخامس فى منافسات البطولة أمس.

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