شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. تامر عبد الحميد: أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 يوجه سؤالا لنجوم الرياضة هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق قا ل إنه كان يتمنى أن يكون النجم أحمد السقا، مؤكدا أنه فنان كبير ويمثل جيله وقدم العديد من الأدورا الناجحة سواء فى السينما أو التليفزيون.