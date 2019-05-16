شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يلغى اتحاد الكرة الهبوط نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الموسم الكروى 2018 -2019 من خط النهاية، وكعادة كل موسم تظهر دعوات من عدد من الأندية التى تعانى سكرات الهبوط، لتعديل لوائح مسابقة الدورى وإلغاء الهبوط، فى محاولة للبقاء بالدورى الممتاز، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، والتى نرصدها فى السطور التالية..

ج: هناك محاولات من بعض الأندية لإلغاء الهبوط، وهى أندية إنبى وبتروجت وحرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندرى والنجوم.

ج: بدأت من خلال جمع توقيعات من الأندية وتجهيز مذكرة يتم إعدادها حالياً لتقديمها إلى مجلس الجبلاية بهدف إلغاء الهبوط هذا الموسم.

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ج: تستند هذه الأندية على بعض الأسباب لإلغاء الهبوط، أبرزها عدم انتظام المسابقة واختلال مبدأ العدالة وتغيير بعض الشروط الخاصة بالمسابقة مثل قائمة الـ25 لاعبا وغيرها.

ج: يرفض اتحاد الكرة أى تغيير فى نظام المسابقات، وتحديدا الدورى الممتاز، ويراه عودة للخلف وتدمير للكرة المصرية.