سوبر كورة يكشف موقف اتحاد الكرة من إلغاء الهبوط الموسم الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم بعض الأندية تقديم مذكرة لاتحاد الكرة تطالب فيها بإلغاء الهبوط هذا الموسم، وفى مقدمة هذه الأندية سموحة وإنبى وبتروجت والإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى والنجوم، وتأمل فى موافقة الجبلاية على إلغاء الهبوط هذا الموسم. لمعرفة موقف اتحاد الكرة من إلغاء الهبوط اضغط هنا

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