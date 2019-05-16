قرر النجم الفرنسي بول بوغبا ترك كل شيء، والسفر لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد انتهاء موسمه الكروي "المتذبذب" مع فريقه مانشستر يونايتد.
ونشر بوغبا صورا له من داخل الحرم المكي على حسابه بتطبيق إنستغرام، أثناء أداء العمرة، برفقة عدد من الأصدقاء، ومنهم مدافع إيفرتون، الفرنسي كورت زوما.
وكتب بوغبا معلقا على الصور: "استمتع وكن شاكرا لأن هناك من هم أسوأ منك حالا. دائما قل الحمد لله".
كما نشر بوغبا فيديو له من مكان مرتفع، يظهر خلفه الحرم المكي بالكامل، معلقا بعبارة "ما شاء الله".
وقرر بوغبا السفر للسعودية بعد أيام من نهاية...
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا يترك "حرب" ريال مدريد وبرشلونة ويتجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.