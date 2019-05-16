صحفي فرنسي يؤكد: صلاح في ريال مدريد الموسم القادم



وضع ريال مدريد الإسباني، النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة "المطلوبين" في سوق الانتقالات المقبل، لتعزيز كتيبة المدرب زين الدين زيدان.

وكشف صحفي محطة "كانال بلوس"، الفرنسي فيليب كارايون، أن ريال مدريد قام بتواصل "أولي" مع محمد صلاح، بهدف التعاقد معه الصيف المقبل.

وقال كارايون خلال مقابلة تلفزيونية إن ريال مدريد بدأ بالتواصل مع "مو"، وأنه يريد إتمام التعاقد معه بعد "حسم" صفقة البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشلسي.

وأشار كارايون أن اقتراب "المرينغي" من إعلان صفقة هازارد، لاعب تشلسي يجعل الإدارة تواصل البحث عن صفقة أخرى لتدعيم الخط...