رئيس الزمالك يحفز اللاعبين للتتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
وعد رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول، بصرف مكافآت مالية ضخمة في حال التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه نهضة بركان في نهائي مسابقة الكونفدرالية، بعدما تخطى الأبيض عقبة النجم الساحلي في نصف النهائي.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن رئيس القلعة البيضاء حرص خلال جلسته مع اللاعبين على تحفيز الفريق، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق هلى تحقيق اللقب القاري.
وأوضح رئيس الزمالك، أن إدارة النادي لم تبخل على الفريق بأي شيء، مشددًا على أنه تم توفير طائرة خاصة لسفر الفريق للمغرب تجنبًا للإرهاق.
وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بضرورة التركيز من أجل العودة بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بالمغرب.
ويخوض الزمالك لقاء الذهاب في المغرب يوم الأحد المقبل، على أن يستقبل الفريق الأبيض نهضة بركان في لقاء الإياب بـ26 من الشهر الجاري بالاسكندرية.
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